Жоаозиньо: «В случае победы над «Зенитом» у «Краснодара» будет больше шансов стать чемпионом»

Бывший футболист «Краснодара» Жоаозиньо поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ, в котором «быки» встретятся с «Зенитом».

По мнению футболиста, в предстоящей встрече одержать победу способны обе команды.

«Любой матч играет ключевую роль в борьбе за чемпионство. В случае победы, конечно, у «Краснодара» будет больше шансов стать чемпионом», — приводит слова Жоаозиньо «Чемпионат».

Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится 11 ноября на домашней арене «сине-бело-голубых». Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. На данный момент южане опережают петербуржцев в турнирной таблице РПЛ на два очка.