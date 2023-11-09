​Карпина наказали рублём

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин получил штраф по итогам матча четырнадцатого тура чемпионата России против «Оренбурга». Специалист по решению КДК РФС обязан заплатить 30 тысяч рублей. Причина – выход за пределы технической зоны. Для Карпина такое нарушение стало уже восьмым в нынешнем сезоне, на что обратил внимание глава КДК Артур Григорьянц, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что матч между «Оренбургом» и «Ростовом» завершился вничью со счётом 1:1. «Ростов» Валерия Карпина на текущий момент занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть находится неподалёку от зоны «стыков».