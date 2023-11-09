Гойкович: «Мне нравится агрессивный подход Деограсии»

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович высказался о главном тренере своей команды Давиде Деограсии.

Боснийский футболист признался, что ему нравится агрессивный стиль испанского наставника.

«У Деограсии агрессивный стиль работы. Он говорит с эмоциями, чтобы вся команда понимала, чтобы вызывать у всех эмоции», — цитирует Гойковича «Чемпионат».

Напомним, Деограсия возглавил «Оренбург» по ходу текущего сезона, сменив на этом посту Иржи Ярошика. После 14 туров РПЛ южноуральская команда занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Свой следующий матч коллектив Деограссии проведёт 12 ноября против «Динамо». Начало — в 16:30 по московскому времени.