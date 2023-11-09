​В «Зените» надеются, что Марио Фернандес сыграет в 2023 году

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, сказал несколько слов о состоянии защитника Марио Фернандеса.

Напомним, что Фернандес получил повреждение в конце сентября. Медведев выразил надежду на то, что опытный футболист сможет выйти на поле ещё в 2023 году.

«Марио Фернандес проходит восстановление. И у нас есть надежда, что он сыграет ещё до зимнего перерыва», - цитирует Медведева ТАСС.

«Зенит» после 14 туров располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Сергея Семака проведёт 11 ноября – против лидирующего «Краснодара» на своём поле.