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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» и «Спартак» оштрафовали по итогам матча

09 Ноября 2023 • 14:43 Комментировать

На выходных в чемпионате России проходило дерби между «Локомотивом» и «Спартаком». Команды не смогли выявить сильнейшего на футбольном поле – ничья 1:1. По итогам матча Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрел некоторые нарушения и вынес ряд решений.

«Локомотив» не обеспечил видеосвязь на предматчевом совещании, штраф – 20 тысяч рублей. Болельщики «Локомотива» скандировали ненормативную лексику, штраф – 20 тысяч рублей. «Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей за задержку выхода команды перед началом матча», - слова Артура Григорьянца, главы КДК РФС, приводит ТАСС.

Впереди в чемпионате России заключительный тур первого круга. Матчи пройдут в субботу и воскресенье – 11 и 12 ноября соответственно. Центральным будет поединок между «Зенитом» и «Краснодаром» в Санкт-Петербурге – сейчас команды занимают второе (29 очков) и первое (31 очко) места в турнирной таблице соответственно. После 15-го тура РПЛ уйдёт на паузу, связанную с матчами национальных сборных. 

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