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Агент Дивеева: «Игорь чувствует себя нормально, восстанавливается по плану»

09 Ноября 2023 • 14:37 Комментировать
Факел
...
ЦСКА Москва
1 3.90 X 3.50 2 2.03
11.11 14:00

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о том, как проходит восстановление 24-летнего футболиста после травмы, которую он получил в матче за Суперкубок России против «Зенита».

«Игорь чувствует себя нормально, восстанавливается по плану. После трёх недель с операции он начал тренироваться самостоятельно, зимой уже приступит к занятию в общей группе», — цитирует Ерёмина Metaratings.

В прошлом сезоне Дивеев провёл за ЦСКА 27 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

После 14 туров текущего розыгрыша чемпионата России «армейцы» расположились на третьем месте в турнирной таблице. Свой следующий матч ЦСКА проведёт 11 ноября против «Факела».

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