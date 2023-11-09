Агент Дивеева: «Игорь чувствует себя нормально, восстанавливается по плану»

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о том, как проходит восстановление 24-летнего футболиста после травмы, которую он получил в матче за Суперкубок России против «Зенита».

«Игорь чувствует себя нормально, восстанавливается по плану. После трёх недель с операции он начал тренироваться самостоятельно, зимой уже приступит к занятию в общей группе», — цитирует Ерёмина Metaratings.

В прошлом сезоне Дивеев провёл за ЦСКА 27 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

После 14 туров текущего розыгрыша чемпионата России «армейцы» расположились на третьем месте в турнирной таблице. Свой следующий матч ЦСКА проведёт 11 ноября против «Факела».