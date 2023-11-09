​В «Зените» рассказали о планах на зиму – команда выступит на турнире в Катаре

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, высказался о планах команды на зиму.

По словам Медведева, первый зимний сбор «Зенита» стартует 15 января. В его рамках команда проведёт несколько товарищеских игр. Затем «сине-бело-голубые» отправятся в Катар, где в рамках второго сбора выступят на турнире.

«Зимой мы примем участие в турнире с участие команд из стран БРИКС, соревнование пройдёт в Катаре во время второго тренировочного сбора», - цитирует Медведева ТАСС.

По словам Медведева, состав участников турнира будет объявлен до конца ноября. Команд будет либо четыре, либо шесть.

Добавим, что в состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.