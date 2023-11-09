Сёмин: «С турнирной точки зрения «Краснодар» и «Зенит» встречаются в идеальный момент»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ, в котором встретятся лидеры турнирной таблицы «Краснодар» и «Зенит».

Напомним, что прямо сейчас «быки» опережают команду из Санкт-Петербурга на два очка. По мнению Сёмина, предстоящая игра обещает быть очень интересной.

«С турнирной точки зрения эти команды встречаются в идеальный момент. Прямо сейчас это два самых стабильных клуба чемпионата, и очень хорошо, что промежуточное лидерство определится в их очном поединке», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.