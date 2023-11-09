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Мор: «Локомотив» порвёт «Ахмат»

09 Ноября 2023 • 13:41 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ахмат
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11.11 16:30

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ахматом».

Эксперт считает, что у «Локомотива» не возникнет проблем с мотивацией и «железнодорожники» без особых трудностей обыграют «Ахмат».

«Я думаю, что «Локомотив» порвёт соперника, особенно учитывая то, как сейчас играет «Ахмат». Ожидаю, что «железнодорожники» сыграют на своём уровне, но «Ахмат» сейчас не тот», — цитирует Мора «РБ Спорт».

Матч «Локомотив» — «Ахмат» состоится в субботу, 11 ноября, на домашней арене «железнодорожников». Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Локомотив Москва Ахмат Эдуард Мор ещё теги

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