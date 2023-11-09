Титов назвал топ-3 лучших российских футболистов в истории

Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Егор Титов назвал трех лучших российских футболистов в истории.

«Один - это Аршавин. Наверное, это Тихонов. Учитывая, что Аленичев уехал, он мог быть в этой тройке. Но мы говорим о тех, кто поиграл в России. Тогда пусть это будет Филимонов», - приводит слова Титова издание «РБ Спорт».

Напомним, что Тихонов и Филимонов выступали вместе с Егором за столичный «Спартак». Аршавин большую часть своей профессиональной карьеры провел в футболке петербургского «Зенита».

Титов назвал лучшего футболиста, против которого играл