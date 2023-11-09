Мостовой: «РПЛ оживила бы карьеру Черышева»

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о карьере полузащитника Дениса Черышева. 32-летний россиянин сейчас является игроком «Венеции», выступающей в итальянской Серии Б.

«Чемпионат России оживил бы карьеру Дениса. Несколько клубов могли бы воспользоваться его услугами, помог бы любой команде. Неплохо было бы видеть его здесь», - передает слова эксперта Sport24.

В текущем сезоне Серии Б Черышев провел четыре встречи, не отметившись результативными действиями. Срок действующего трудового договора между Денисом и «Венецией» рассчитан до середины 2024 года.