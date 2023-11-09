Горшков: «Наверное, «Краснодар» сильнее «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков высказался о предстоящем матче 15-го тура РПЛ, в котором петербургская команда примет на своём поле «Краснодар».

Эксперт признался, что ему сложно назвать явного фаворита этой встречи, так как «Краснодар» сейчас возглавляет турнирную таблицу РПЛ, а «Зенит» постепенно набирает ход.

«Кто сильнее? Наверное, «Краснодар». На данный момент команды равны, и на поле будет интересно посмотреть, кто из них сильнее», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Отметим, что на данный момент «быки» опережают «сине-бело-голубых» в турнирной таблице на два очка.