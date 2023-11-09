Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил игру полузащитника «красно-зелёных» Сергея Пиняева.

«Непонятно, какое у него сейчас самочувствие. Может, у него сейчас микротравма. В его действиях нет той быстроты, храбрости и прыти, которые мы видели раньше. Часто он просто уходит в центр и бьёт в сторону ворот. Конечно, ему надо прибавлять. Чтобы прибавлять, надо постоянно проходить в основной состав и приобретать уверенность.

Молодые футболисты должны чувствовать доверие тренера и прогрессировать. Только в таком случае они могут прогрессировать. Сейчас Пиняев явно не на своём уровне и не показывает тот футбол, которые от него хотят увидеть болельщики», - сказал Булыкин