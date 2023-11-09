Титов назвал лучшего футболиста, против которого играл

Экс-футболист национальной сборной России и московского «Спартака», а ныне тренер Егор Титов назвал лучшего игрока, против которого ему довелось выходить на поле.

«Лучший футболист, против которого играл? Зидан. Лучший, с кем играл? Да весь «Спартак» 90-х, наверное. Это лучшее, что могло быть в моей карьере. Поэтому одного не буду выделять», - рассказал Титов в интервью «РБ Спорту».

Напомним, что Титов выступал за «Спартак» с 1992 по 2008 год. В составе национальной сборной России Егор сыграл 41 поединок. На счету экс-полузащитника семь голов за сборную страны.