«Спартак» или рай: Титов сделал выбор

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Егор Титов вспомнил о своей карьере.

«Спартак» или рай? Конечно, «Спартак». Самый важный матч в футбольной карьере? За сборную России против Франции (3:2). Еще добавлю матч ЛЧ с «Реалом», в котором победили 2:1», - передает слова Титова «РБ Спорт».

Напомним, что Титов защищал цвета «Спартака» с 1992 по 2008 год. В составе национальной сборной России он провел 41 поединок. На счету Егора семь забитых мячей. В настоящий момент Титов является футбольным тренером.

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