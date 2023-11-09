Семак высказался о будущем Коваленко в «Зените»

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном уходе из клуба полузащитника Александра Коваленко.

«Уход Коваленко мы на сегодняшний день не допускаем. У нас не такая большая обойма. В перспективе, надеюсь, он будет одним из ведущих игроков нашей команды», - рассказал специалист в интервью корреспонденту «Чемпионата».

20-летний полузащитник принял участие в четырех матчах нынешнего сезона Российской премьер-лиги, в которых не отметился голевыми действиями.

В ближайшем поединке «сине-бело-голубые» встретятся с «Краснодаром». Матч пройдет на «Газпром Арене» 11 ноября.