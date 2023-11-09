Сперцян и Сергеев - в числе претендентов на звание лучшего игрока РПЛ в октябре

Пресс-служба Российской премьер-лиги представила номинантов на звание лучшего футболиста по итогам октября.

В список претендентов на индивидуальную награду включены: нападающий «Зенита» Иван Сергеев (1 гол и 2 ассиста в 3 матчах), форвард «Ростова» Егор Голенков (1+2), хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян (2+0), защитник ЦСКА Милан Гайич (2+0) и вратарь «Рубина» Юрий Дюпин (3 сухих матча из 3).

Победитель будет определен путем голосования экспертов, легенд РПЛ и болельщиков.

Напомним, что в сентябре лучшим игроком чемпионата России был признан полузащитник «Оренбурга» Брайан Мансилья.