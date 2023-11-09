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Мойзес: «Уверен, что Файзуллаева ждёт большое будущее»

09 Ноября 2023 • 12:08 Комментировать
Факел
...
ЦСКА Москва
1 3.90 X 3.50 2 2.03
11.11 14:00

Защитник ЦСКА Мойзес высказался об игре своего одноклубника Аббосбека Файзуллаева, пополнившего состав «армейцев» минувшим летом.  

Бразилец похвалил узбекского футболиста, выразив мнение, что его ждёт большое будущее.

«Аббос — очень важный игрок для нас. Он очень умный, очень быстрый, помогает нам с ассистами, с голами. Уверен, что его ждёт большое будущее», — цитирует Мойзеса Metaratings.

В текущем сезоне 20-летний Файзуллаев успел провести в составе ЦСКА 13 матчей, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач.

В ближайшем 15-м туре РПЛ ЦСКА встретится с «Факелом». Эта игра состоится 11 ноября в Воронеже. Начало — в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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