Мойзес: «Уверен, что Файзуллаева ждёт большое будущее»

Защитник ЦСКА Мойзес высказался об игре своего одноклубника Аббосбека Файзуллаева, пополнившего состав «армейцев» минувшим летом.

Бразилец похвалил узбекского футболиста, выразив мнение, что его ждёт большое будущее.

«Аббос — очень важный игрок для нас. Он очень умный, очень быстрый, помогает нам с ассистами, с голами. Уверен, что его ждёт большое будущее», — цитирует Мойзеса Metaratings.

В текущем сезоне 20-летний Файзуллаев успел провести в составе ЦСКА 13 матчей, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач.

В ближайшем 15-м туре РПЛ ЦСКА встретится с «Факелом». Эта игра состоится 11 ноября в Воронеже. Начало — в 14:00 по московскому времени.