В «Оренбурге» назвали место зимних тренировочных сборов

Стало известно, где проведет зимние тренировочные сборы «Оренбург». Об этом в разговоре с журналистами рассказал спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.

«Мы определились со сборами. Все они пройдут в Турции, в Белеке. Будет три сбора. Собираемся на медосмотр 10 января в Москве, и оттуда вылетаем в Турцию», - рассказал функционер в беседе с журналистом «Спорт-Экспресса».

После 14 туров Российской премьер-лиги «Оренбург» набрал 13 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. Ближайший матч команда проведет против московского «Динамо» на выезде. Встреча состоится в воскресенье, 12 ноября.