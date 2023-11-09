Семак назвал футболистов «Зенита», которые не сыграют с «Краснодаром»

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак назвал футболистов команды, которые не смогут принять участия в грядущем поединке против «Краснодара».

«Есть два игрока, которые не примут участие в игре - это Дмитрий Васильев и Марио Фернандес. Надеемся, в скором времени они присоединятся к команде. Остальные практически готовы», - цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Центральный матч 15-го тура Премьер-лиги между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в субботу, 11 ноября, на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.