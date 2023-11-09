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Семак назвал футболистов «Зенита», которые не сыграют с «Краснодаром»

09 Ноября 2023 • 12:00 Комментировать

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак назвал футболистов команды, которые не смогут принять участия в грядущем поединке против «Краснодара».

«Есть два игрока, которые не примут участие в игре - это Дмитрий Васильев и Марио Фернандес. Надеемся, в скором времени они присоединятся к команде. Остальные практически готовы», - цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Центральный матч 15-го тура Премьер-лиги между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в субботу, 11 ноября, на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Сергей Семак Дмитрий Васильев Марио Фернандес ещё теги
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