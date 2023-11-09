Агент Баринова рассказал о травме игрока

Футбольный агент Павел Банатин, который представляет интересы хавбека столичного «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал новость о том, что его клиент не поедет в сборную России из-за повреждения.

«После игры со «Спартаком» появились проблемы в области задней поверхности бедра. После обследования решили, что надо сделать паузу, залечить», - передает слова представителя Баринова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 20 ноября сборная России сыграет товарищеский поединок против национальной команды Кубы. Контрольная встреча состоится на стадионе в Волгограде.