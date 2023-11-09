Дуглас Сантос: «Зенит» хочет вернуться на первое место»

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос высказался о поединке против «Краснодара» в рамках 15-го тура чемпионата России.

«Игра будет крайне важная. Нам хочется по итогам этого матча вернуться на первую строчку. Мы упорно для этого работали, чтобы в субботу одержать победу и вернуться на первое место», - передает слова бразильского футболиста «Спорт-Экспресс».

Матч «Зенита» против «Краснодара» состоится в 11 ноября на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Перед этим матчем питерцы занимают второе место, отставая от «быков» на два очка.