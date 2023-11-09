Тренер «Зенита» Семак — о матче с «Краснодаром»: «Мы играем дома — в этом наше небольшое преимущество»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 15-го тура РПЛ против «Краснодара».

Напомним, что на данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. По мнению Семака, в результатах «быков» есть большая заслуга наставника Владимира Ивича, сумевшего наладить игру команды не только в атаке, но и в обороне.

«Мы играем дома — в этом наше небольшое преимущество, в остальном шансы абсолютно равны. Думаю, обе команды заслуженно идут в лидерах», — цитирует Семака телеграм-канал петербургского клуба.

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится в субботу, 11 ноября. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.