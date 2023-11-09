Алдонин: «ЦСКА можно и нужно бороться с «Краснодаром» и «Зенитом»

Экс-футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о перспективах «армейцев» в нынешнем розыгрыше чемпионата страны.

«Бороться с «Краснодаром» и петербуржцами можно и нужно. А насколько эта борьба будет, покажет чемпионат и наличие здоровых футболистов», - цитирует Алдонина Metaratings.ru.

После 14 туров Премьер-лиги ЦСКА набрал 24 балла и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков. В следующем матче подопечные Владимира Федотова на выезде встретятся с воронежским «Факелом».