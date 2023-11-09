Колыванов: «Краснодар» сохранит первое место после матча с «Зенитом»

Футбольный специалист Игорь Колыванов считает, что «Краснодар» сможет сохранить лидерство в турнирной таблице чемпионата России после первого круга.

«В чемпионате нет четкого лидера, у которого был бы большой отрыв. Я уверен, что «Краснодар» сможет удержать свое лидерство после предстоящего тура и продолжит борьбу за первое место», - передает слова Колыванова «Матч ТВ».

После 14 туров краснодарцы лидируют в Премьер-лиге, опережая идущий вторым петербургский «Зенит» на два очка. В 15-м туре команды проведут очный поединок на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.