Колыванов: «Краснодар» представляет серьёзную угрозу для «Зенита»

Тренер Игорь Колыванов поделился мнением о соперничестве «Краснодара» и петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге.

«Зенит» оказывает улучшение, несмотря на неудачный старт. У команды есть сильные игроки, их цель - побеждать во всех турнирах. Но «Краснодар» представляет серьезную угрозу для «Зенита» в этом сезоне», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

В рамках 15-го тура чемпионата России состоится очная встреча между «Зенитом» и «Краснодаром». В преддверии этого матча петербургский клуб занимает второе место в турнирной таблице, а краснодарцы лидируют с 2-очковым отрывом.