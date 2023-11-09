Тренер «Зенита» рассказал о конфликте с Дзюбой

Виллиам де Оливейра, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, высказался о конфликте с нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой, который произошёл в матче девятого тура РПЛ (2:1).

Специалист назвал произошедшее простым игровым моментом, который случился на фоне эмоций.

«Там было много эмоций: мы проиграли в матче, в котором не должны были проигрывать. Не вижу ничего страшного. Честно говоря, там ничего не слышно и не понятно было», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, Дзюба защищал цвета «Зенита» в период с 2015 по 2022 год, после чего в карьере нападающего были «Адана Демирспор» и «Локомотив». В текущем сезоне 35-летний футболист провёл в составе «железнодорожников» 16 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.