Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» оценил игру полузащитника «красно-зелёных» Сергея Пиняева.

«Есть моменты, когда он напоминает нам о своём существовании и о своём таланте. Иногда он подаёт надежды на большое восхождение и серьёзное будущее. Возможно, мы очень часто теряем игроков из-за такого отношения прессы и болельщиков.

Часто мы не ищем проблем футболистов и не делаем так, чтобы по утрам они вставали и думали: «Да, вчера я что-то недоделал». Получается, что они слышат одни дифирамбы. Как так может быть? Только очень сильный и зрелый человек может не попасть под воздействие этих хвалебных песен. Я не говорю, что Пиняев плохой футболист. Я говорю, что он не становится лучше», - сказал Игнатьев.