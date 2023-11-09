Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатьев: «Пиняев не становится лучше» эксклюзив

09 Ноября 2023 • 11:30 Комментировать

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» оценил игру полузащитника «красно-зелёных» Сергея Пиняева.

«Есть моменты, когда он напоминает нам о своём существовании и о своём таланте. Иногда он подаёт надежды на большое восхождение и серьёзное будущее. Возможно, мы очень часто теряем игроков из-за такого отношения прессы и болельщиков.

Часто мы не ищем проблем футболистов и не делаем так, чтобы по утрам они вставали и думали: «Да, вчера я что-то недоделал». Получается, что они слышат одни дифирамбы. Как так может быть? Только очень сильный и зрелый человек может не попасть под воздействие этих хвалебных песен. Я не говорю, что Пиняев плохой футболист. Я говорю, что он не становится лучше», - сказал Игнатьев.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Борис Игнатьев Сергей Пиняев ещё теги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Ноября
12:08 · Россия. Премьер-лига
Мойзес: «Уверен, что Файзуллаева ждёт большое будущее»
12:06 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» назвали место зимних тренировочных сборов
12:00 · Россия. Премьер-лига
Семак назвал футболистов «Зенита», которые не сыграют с «Краснодаром»
11:54 · Россия. Премьер-лига
Агент Баринова рассказал о травме игрока
11:49 · Россия. Премьер-лига
Дуглас Сантос: «Зенит» хочет вернуться на первое место»
11:48 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита» Семак — о матче с «Краснодаром»: «Мы играем дома — в этом наше небольшое преимущество»
11:44 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «ЦСКА можно и нужно бороться с «Краснодаром» и «Зенитом»
11:39 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Краснодар» сохранит первое место после матча с «Зенитом»
11:34 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Краснодар» представляет серьёзную угрозу для «Зенита»
11:31 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита» рассказал о конфликте с Дзюбой
11:16 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита»: «Малком говорит, что уровень соперников в Саудовской Аравии ниже нашего»
10:57 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита»: «Если бы голова Вендела была занята только футболом, то он бы играл в «Реале»
10:38 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Локомотива» Баринов не поедет в сборную России
10:26 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита» рассказал о том, какие ошибки совершает защитник Ренан
10:08 · Россия. Премьер-лига
Мендес сравнил Москву и столицу Чили Сантьяго
Все новости
Рекомендуем