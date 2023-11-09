Тренер «Зенита»: «Малком говорит, что уровень соперников в Саудовской Аравии ниже нашего»

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал о том, как себя чувствует бывший нападающий петербургской команды Малком в саудовском клубе «Аль-Хиляль», куда он перешёл минувшим летом.

По словам тренера, Малком скучает по Санкт-Петербургу и считает уровень чемпионата России выше аравийского.

«Он доволен, что регулярно играет, но говорит, что уровень соперников в Саудовской Аравии ниже нашего. Есть две-три сильные команды, но остальные — так себе. Инфраструктура, стадионы, организация соревнований — всё хуже, чем в России», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Напомним, Малком выступал за «Зенит» в период с 2019 по 2023 год. В составе «сине-бело-голубых» бразилец успел стать четырёхкратным чемпионом России. За «Аль-Хиляль» 26-летний футболист успел провести 18 матчей, забить в них шесть голов и отдать шесть результативных передач.