Тренер «Зенита»: «Если бы голова Вендела была занята только футболом, то он бы играл в «Реале»

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о полузащитнике петербургской команды Венделе.

Специалист отметил, что Вендел обладает всеми качествами, которые необходимы современному футболисту. По мнению де Оливейры, если бы бразилец думал лишь о футболе, то сейчас бы он выступал в мадридском «Реале».

«У него исключительные природные данные. Он даёт сумасшедший объём, может обыграть кого угодно на скорости с разворотом. Если бы голова была занята только футболом, то он бы играл в «Реале», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 26-летний Вендел провёл за «Зенит» 14 матчей, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.