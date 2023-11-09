Игрок «Локомотива» Баринов не поедет в сборную России

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов по медицинским показателям пропустит тренировочный сбор национальной команды России. Об этом сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» сообщили в пресс-службе «железнодорожников».

«После игры 14-го тура РПЛ против «Спартака» у капитана нашей команды Дмитрия Баринова появились незначительные мышечные проблемы. После проведенного совместно со штабом национальной сборной России медицинского обследования было принято решение о нецелесообразности участия Дмитрия в ближайшем сборе, который пройдёт с 13 по 20 ноября», - заявили в клубе.

20 ноября сборная России проведет товарищеский матч против Кубы.