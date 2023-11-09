Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тренер «Зенита» рассказал о том, какие ошибки совершает защитник Ренан

09 Ноября 2023 • 10:26 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
1 1.62 X 4.30 2 5.40
11.11 19:30

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался об игре защитника петербургской команды Роберта Ренана в нынешнем сезоне.

Напомним, что в последний раз 20-летний бразилец выходил в стартовом составе «Зенита» на матч РПЛ 13 августа против «Факела» (2:0).

По мнению специалиста, Ренану не хватает реакции и жёсткости. При этом де Оливейра отметил, что защитник постепенно начинает прибавлять.

«У Ренана наблюдались проблемы с реакцией, с выбором позиции, а иногда Роберт не вступал в единоборства так, как следовало бы. Но для нас всё объяснимо — когда он переходил, мы понимали, что он молодой, что ему понадобится время», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Ренан провёл за «Зенит» восемь матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Ранее сообщалось, что зимой молодой бразилец может покинуть петербургский клуб из-за нехватки игровой практики.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Роберт Ренан Виллиам де Оливейра ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 09 Ноября
12:01
Борис Игнатьев: «Поражение «Зенита» от «Краснодара» меня не удивит»
11:48
Тренер «Зенита» Семак — о матче с «Краснодаром»: «Мы играем дома — в этом наше небольшое преимущество»
11:31
Тренер «Зенита» рассказал о конфликте с Дзюбой
11:16
Тренер «Зенита»: «Малком говорит, что уровень соперников в Саудовской Аравии ниже нашего»
10:57
Тренер «Зенита»: «Если бы голова Вендела была занята только футболом, то он бы играл в «Реале»
09:51
Тренер «Зенита» ответил Мостовому на критику: «Уберите всех легионеров из «Манчестер Сити», из «Барселоны», «Реала» — что с ними будет?»
09:18
Погребняк: «Краснодар» — конкурент в борьбе за титул»
00:03
​Деменко верит в победу «Краснодара» над «Зенитом»
08 Ноября
21:43
Бояринцев: «Краснодар» заслуженно идёт на первом месте»
21:20
Деменко уверен, что «Краснодар» не потеряет лидерство в РПЛ после матча с «Зенитом» 1
17:31
Силкин: «Краснодар» — это тренерская команда»
17:08
Кади: «Краснодар» старается побеждать ради Галицкого
16:20
Сенников: «В РПЛ после 15 туров будет лидировать «Зенит»
15:37
Камоцци назвал Сергеева сильнейшим российским нападающим
15:00
Мостовой: «Думаю, что «Зенит» станет чемпионом»
14:43
Отец игрока «Краснодара» Кокшарова: «Не рассматриваем вариант ухода или аренды»
14:25
Отец игрока «Краснодара» Кокшарова поддержал решение Ивича давать футболисту мало игрового времени
13:52
Игрок «Краснодара» Кади: «Ещё очень рано говорить о чемпионстве»
13:05
Гладилин: «Спартак» и «Зенит» - самые укомплектованные команды в РПЛ»
12:12
Аршавин: Футболистов уровня Малкома и Кузяева в «Зените» не появилось
11:57
Игрок «Краснодара» Батчи может перейти в «Галатасарай»
11:41
Агент: «Пока мы не можем сказать, сыграет ли Кайо в этом году или нет»
11:26
Агент: «Если Ренан хорошо себя проявит в олимпийской сборной Бразилии, то будет вызван и в главную»
09:47
Кади назвал «Ростов» самым принципиальным соперником «Краснодара»
07 Ноября
22:35
​Самсонов: «Зенит» обыграет «Краснодар»
17:04
Данни верит, что «Зенит» обыграет «Краснодар» и выйдет на первое место в РПЛ
16:41
«Сергеев занимает место Дзюбы» — Боярский
16:07
Нападающий «Краснодара» Кордоба: «Мы не зависим от «Зенита», нам нужно сфокусироваться только на себе»
15:35
Представитель Кайо рассказал о состоянии игрока «Краснодара»
14:14
Желудков: «Кассьерра сможет стать лучшим бомбардиром чемпионата России в этом сезоне»
14:02
Кайо вернулся в Россию
12:34
В «Зените» рассказали, когда ждут возвращения Марио Фернандеса на поле
11:19
Зенит – Краснодар: рискованный прогноз и ставка на матч 11 ноября 2023 года Премьер-лиги России
09:40
​«Матч ТВ» покажет три матча чемпионата России в ближайшие выходные
06 Ноября
19:27
Кечинов: Если «Зенит» обыграет «Краснодар», то всё станет понятно 1
17:10
Дркушич заявил, что «Краснодар» может прервать чемпионскую серию «Зенита»
16:45
Погребняк: Мне кажется, порой «Зениту» скучновато играть в чемпионате
16:18
Мостовой – о матче «Зенит» - «Краснодар»: Эта игра не будет определяющим в борьбе за чемпионство
16:05
Тарханов сомневается, что «Краснодар» станет чемпионом
15:25
Глушаков: «У «Краснодара» есть все шансы обыграть «Зенит»
14:40
Сёмин: «Краснодар» ни в чём не уступает «Зениту»
14:17
Синицын: «Краснодар» никогда не боялся «Зенит»
13:12
Кордоба: «Сколько я забью «Зениту»? Это вообще не важно, главное, чтобы «Краснодар» выиграл»
09:26
Семак — о матче с «Краснодаром»: «Гораздо важнее, кто уйдёт на первом месте на зимнюю паузу»
05 Ноября
19:44
Абаев отметил преимущество «Зенита» в чемпионской гонке РПЛ
19:36
Боков считает, что «Краснодар» будет лидировать в РПЛ до зимней паузы
17:59
Гранат: Матч «Зенита» и «Краснодара» не станет определяющим в борьбе за титул
17:59
Олусегун прокомментировал борьбу с «Зенитом» за лидерство в турнирной таблице РПЛ
17:44
Гранат считает, что «Зенит» уйдёт на зимний перерыв лидером РПЛ
17:30
Синицын: «Очная встреча «Краснодара» и «Зенита» всё расставит по своим местам»
17:20
Синицын — о «Зените»: «Не сказать, что они с какой-то лёгкостью набирают очки»
16:20
Кордоба забил в четырёх из пяти последних туров РПЛ
16:01
Агент Васильева: «Дима не готов рассматривать другие команды, кроме «Зенита»
15:12
Агент Васильева надеется, что хавбек «Зенита» до конца года вернётся в общую группу
11:54
Агент Нестора: «Трансфер в «Зенит»? Родриго интересен многим клубам»
04 Ноября
22:21
Михаил Кержаков поделился ожиданиями от матча против «Краснодара»
21:41
Погребняк: «Всё решится в Санкт-Петербурге 11 ноября»
01 Ноября
13:06
Защитник «Зенита» Чистяков: Меня совсем не удивило первое место «Краснодара»
30 Октября
16:00
Балахнин: Матч против «Зенита» многое покажет в отношении чемпионских амбиций «Краснодара»
25 Октября
15:29
Игрок «Зенита» Чистяков назвал битвой года предстоящий матч с «Краснодаром»
24 Октября
18:37
Бышовец: «Зенит» будет иметь преимущество над «Краснодаром»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Ноября
12:08 · Россия. Премьер-лига
Мойзес: «Уверен, что Файзуллаева ждёт большое будущее»
12:06 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» назвали место зимних тренировочных сборов
12:00 · Россия. Премьер-лига
Семак назвал футболистов «Зенита», которые не сыграют с «Краснодаром»
11:54 · Россия. Премьер-лига
Агент Баринова рассказал о травме игрока
11:49 · Россия. Премьер-лига
Дуглас Сантос: «Зенит» хочет вернуться на первое место»
11:48 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита» Семак — о матче с «Краснодаром»: «Мы играем дома — в этом наше небольшое преимущество»
11:44 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «ЦСКА можно и нужно бороться с «Краснодаром» и «Зенитом»
11:39 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Краснодар» сохранит первое место после матча с «Зенитом»
11:34 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Краснодар» представляет серьёзную угрозу для «Зенита»
11:31 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита» рассказал о конфликте с Дзюбой
11:16 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита»: «Малком говорит, что уровень соперников в Саудовской Аравии ниже нашего»
10:57 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита»: «Если бы голова Вендела была занята только футболом, то он бы играл в «Реале»
10:38 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Локомотива» Баринов не поедет в сборную России
10:26 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита» рассказал о том, какие ошибки совершает защитник Ренан
10:08 · Россия. Премьер-лига
Мендес сравнил Москву и столицу Чили Сантьяго
Все новости
Рекомендуем