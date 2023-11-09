Тренер «Зенита» рассказал о том, какие ошибки совершает защитник Ренан

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался об игре защитника петербургской команды Роберта Ренана в нынешнем сезоне.

Напомним, что в последний раз 20-летний бразилец выходил в стартовом составе «Зенита» на матч РПЛ 13 августа против «Факела» (2:0).

По мнению специалиста, Ренану не хватает реакции и жёсткости. При этом де Оливейра отметил, что защитник постепенно начинает прибавлять.

«У Ренана наблюдались проблемы с реакцией, с выбором позиции, а иногда Роберт не вступал в единоборства так, как следовало бы. Но для нас всё объяснимо — когда он переходил, мы понимали, что он молодой, что ему понадобится время», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Ренан провёл за «Зенит» восемь матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Ранее сообщалось, что зимой молодой бразилец может покинуть петербургский клуб из-за нехватки игровой практики.