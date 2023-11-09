Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мендес сравнил Москву и столицу Чили Сантьяго

09 Ноября 2023 • 10:08 Комментировать
Факел
...
ЦСКА Москва
1 3.90 X 3.50 2 2.03
11.11 14:00

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес сравнил жизнь в Москве и в столице Чили Сантьяго.

«Сантьяго и Москва очень похожи, например, дороги такие же оживлённые. В этих городах очень много транспорта. Обычно дорога занимает один или два часа. Но всё равно считаю, что это великие и большие города», — цитирует Мендеса «Спорт-Экспресс».

Напомним, Мендес перешёл в ЦСКА летом 2022 года из клуба «Эспаньола». В составе «армейцев» полузащитник успел провести в общей сложности 55 матчей, в которых сумел отметиться одной результативной передачей.

После 14 туров РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Свой следующий матч «красно-синие» проведут 11 ноября против «Факела». Начало — в 14:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виктор Мендес

Новости по матчу

Сегодня, 09 Ноября
12:08
Мойзес: «Уверен, что Файзуллаева ждёт большое будущее»
12:01
Борис Игнатьев: «Поражение «Зенита» от «Краснодара» меня не удивит»
08 Ноября
19:06
Новая арена «Факела» будет готова к маю
18:47
Владимир Федотов – об игре с «Факелом»: «Лёгкой прогулки не будет»
17:58
Защитника ЦСКА вызвали в олимпийскую сборную Бразилии
16:35
Терёхин назвал главных претендентов на чемпионство в РПЛ
15:22
Газзаев: «У Файзуллаева светлая футбольная голова, быстрые ноги, но ему ещё надо много работать»
14:07
Канчельскис: «Я рекомендовал Файзуллаева в «Локомотив», но там не обратили внимания на него»
13:34
В «Ризеспоре» высказались о возможном выкупе у ЦСКА нападающего Гайча
12:22
В «Факеле» рассказали о состоянии Аппаева и Брызгалова
12:09
Мойзес: «Чалов может стать лучшим бомбардиром сезона»
10:19
Давила: «Потихоньку учу русский язык, уже понимаю базовые вещи»
07 Ноября
18:47
Давила признался, что пока не успел изучить Москву
15:53
Бушманов: «Факел» преобразился при Ташуеве»
11:11
Игрок ЦСКА Мендес: «Это больше вопрос к руководству, хотят ли они подписать кого-то из футболистов или нет»
10:28
Факел – ЦСКА Москва: актуальный прогноз и ставка на матч 11 ноября 2023 года Премьер-лиги России
10:13
Гладилин: «Если ЦСКА будет продолжать набирать очки, то в лидирующей тройке закрепится»
06 Ноября
19:25
Масалитин: «Говорить, что ЦСКА незаслуженно на третьем месте, нельзя»
19:14
Полузащитник ЦСКА Мухин успешно перенёс операцию
17:59
Пономарёв: «Файзуллаев прибавляет в каждой игре»
17:40
За «Факел» болеют в 145 населённых пунктах России
16:29
Акинфеев: «Я не променяю ни на что наши берёзки, а грибы — это наше всё» 2
13:38
Мойзес: «Победа над «Пари НН» очень важна для ЦСКА»
13:24
Мойзес: «Главные соперники ЦСКА? «Краснодар», «Зенит» и «Спартак»
12:11
Давила считает, что Файзуллаев может превзойти Алексиса Санчеса
10:51
Посол Чили в России заявил, что болеет за ЦСКА
05 Ноября
18:32
Заболотный не поможет ЦСКА в матче против «Факела»
17:32
Защитник ЦСКА Мойзес не сыграет против «Факела»
14:17
Орлов: «При Ташуеве «Факел» стал гораздо острее в завершающей стадии»
04 Ноября
20:47
Самедов хочет стать тренером
01 Ноября
19:35
В «Факеле» прокомментировали допуск поля в Воронеже к матчам РПЛ 1
18:29
Матч «Факел» - ЦСКА пройдёт в Воронеже
16:31
Агрономы «Факела» привели газон домашней арены в порядок
12:13
В ЦСКА следят за ситуацией с полем в Воронеже
31 Октября
18:59
Губерниев: «Факелу» и ЦСКА стоит обменяться домашними матчами
18:53
Непомнящий предложил перенести матч «Факел» - ЦСКА на резервную дату
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФАКЕЛ ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Ноября
12:08 · Россия. Премьер-лига
Мойзес: «Уверен, что Файзуллаева ждёт большое будущее»
12:06 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» назвали место зимних тренировочных сборов
12:00 · Россия. Премьер-лига
Семак назвал футболистов «Зенита», которые не сыграют с «Краснодаром»
11:54 · Россия. Премьер-лига
Агент Баринова рассказал о травме игрока
11:49 · Россия. Премьер-лига
Дуглас Сантос: «Зенит» хочет вернуться на первое место»
11:48 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита» Семак — о матче с «Краснодаром»: «Мы играем дома — в этом наше небольшое преимущество»
11:44 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «ЦСКА можно и нужно бороться с «Краснодаром» и «Зенитом»
11:39 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Краснодар» сохранит первое место после матча с «Зенитом»
11:34 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Краснодар» представляет серьёзную угрозу для «Зенита»
11:31 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита» рассказал о конфликте с Дзюбой
11:16 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита»: «Малком говорит, что уровень соперников в Саудовской Аравии ниже нашего»
10:57 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита»: «Если бы голова Вендела была занята только футболом, то он бы играл в «Реале»
10:38 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Локомотива» Баринов не поедет в сборную России
10:26 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита» рассказал о том, какие ошибки совершает защитник Ренан
10:08 · Россия. Премьер-лига
Мендес сравнил Москву и столицу Чили Сантьяго
Все новости
Рекомендуем