Мендес сравнил Москву и столицу Чили Сантьяго

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес сравнил жизнь в Москве и в столице Чили Сантьяго.

«Сантьяго и Москва очень похожи, например, дороги такие же оживлённые. В этих городах очень много транспорта. Обычно дорога занимает один или два часа. Но всё равно считаю, что это великие и большие города», — цитирует Мендеса «Спорт-Экспресс».

Напомним, Мендес перешёл в ЦСКА летом 2022 года из клуба «Эспаньола». В составе «армейцев» полузащитник успел провести в общей сложности 55 матчей, в которых сумел отметиться одной результативной передачей.

После 14 туров РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Свой следующий матч «красно-синие» проведут 11 ноября против «Факела». Начало — в 14:00 по московскому времени.