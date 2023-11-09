Тренер «Зенита» ответил Мостовому на критику: «Уберите всех легионеров из «Манчестер Сити», из «Барселоны», «Реала» — что с ними будет?»

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о критике со стороны бывшего полузащитника «Спартака» Александра Мостового в адрес петербургской команды.

По мнению Мостового, без легионеров в составе «Зенит» был бы командой уровня «Сочи».

«Убери сильнейших футболистов из любой команды, и, конечно, она будет играть не на своём уровне. Уберите всех легионеров из «Манчестер Сити», из «Барселоны», «Реала» — что с ними будет?» — приводит слова де Оливейры «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Зенит» является победителем пяти последних розыгрышей РПЛ кряду. После 14 туров текущего сезона «сине-бело-голубые» занимают вторую строчку в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на два очка.