Погребняк: «Краснодар» — конкурент в борьбе за титул»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк поделился мнением о конкуренции в чемпионате России.

По мнению эксперта, нынешний лидер турнирной таблицы РПЛ «Краснодар» способен навязать борьбу «Зениту» за чемпионский титул.

«Краснодар» — конкурент в борьбе за титул. Это же здорово, что в чемпионате реально назрела интрига», — цитирует Погребняка «РБ Спорт».

После 14 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка. Очный матч этих команд состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге. По мнению Погребняка, «быки» способны отобрать очки у «сине-бело-голубых».