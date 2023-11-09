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Тренер «Зенита»: «Клаудиньо мог уйти летом»

09 Ноября 2023 • 09:10 Комментировать

Виллиам де Оливейра, который входит в тренерский штаб наставника петербургского «Зенита» Сергея Семака, высказался о несостоявшемся трансфере полузащитника Клаудиньо.

«Клаудиньо мог уйти летом? Думаю, мог. Был вариант, но он остался здесь. Насильно мы никого не держим. Если предложение устраивает всех, то пожалуйста», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Клаудиньо провел 14 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячам и четырьмя голевыми передачами.

По итогам 14 туров чемпионата страны «Зенит» занимает второе место, отставая от лидера на два балла.

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