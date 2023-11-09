Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тукманов не понимает, зачем приглашать на матч сборной аж 29 игроков

09 Ноября 2023 • 00:26 Комментировать

Бывший вице-президент Российского футбольного Союза Александр Тукманов удивлен тем, что на товарищеский матч с Кубой вызваны почти три десятка игроков - 29, если точно. По его мнению, это лишено смысла, так как половина из них  в итоге даже не выйдет на поле.

- В сборную России вызвано 29 человек, и это всего на один матч. Это много. Половина из приглашенных футболистов просидит на скамейке. Или один тайм проведет один состав, а второй – другой? Не понимаю этого, - цитирует слова специалиста Rusfootball.info.

Напомним, что товарищеский матч со сборной Кубы состоится в понедельник, двадцатого ноября.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Тукманов сборная Кубы ещё теги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Ноября
00:26 · Россия. Премьер-лига
Тукманов не понимает, зачем приглашать на матч сборной аж 29 игроков
00:03 · Россия. Премьер-лига
​Деменко верит в победу «Краснодара» над «Зенитом»
08 Ноября
23:40 · Россия. Премьер-лига
​Спортивный директор «Локомотива» прокомментировал слухи о возможном возвращении Миранчука
22:26 · Россия. Премьер-лига
Захарян вышел на замену в Лиге чемпионов, его клуб принимает «Бенфику»
21:43 · Россия. Премьер-лига
Деограсия отреагировал на возможный уход Веры и Воробьёва
21:43 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Краснодар» заслуженно идёт на первом месте»
21:20 · Россия. Премьер-лига
Деменко уверен, что «Краснодар» не потеряет лидерство в РПЛ после матча с «Зенитом» 1
21:14 · Россия. Премьер-лига
​Тарханову не по душе идея проведения хоккейного матча на «Открытие арене»
20:58 · Россия. Премьер-лига
Как в старые добрые: Появился предварительный список игроков на матч легенд «Локомотива» и ЦСКА
20:54 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «У Левандовски какие-то проблемы, давно не забивает»
20:37 · Россия. Премьер-лига
Мендес признался, что скучает по Медине и Карраскалю
20:33 · Россия. Премьер-лига
Отец Кокшарова: «Кордоба поддерживает моего сына и помогает ему»
20:16 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов – Алексею Миранчуку: «Вернуться в Россию проще простого»
19:59 · Россия. Премьер-лига
Погребняк: «Спартак» не сможет побороться за чемпионство
19:59 · Россия. Премьер-лига
Захарян начнёт игру с «Бенфикой» на скамейке
Все новости
Рекомендуем