Тукманов не понимает, зачем приглашать на матч сборной аж 29 игроков

Бывший вице-президент Российского футбольного Союза Александр Тукманов удивлен тем, что на товарищеский матч с Кубой вызваны почти три десятка игроков - 29, если точно. По его мнению, это лишено смысла, так как половина из них в итоге даже не выйдет на поле.

- В сборную России вызвано 29 человек, и это всего на один матч. Это много. Половина из приглашенных футболистов просидит на скамейке. Или один тайм проведет один состав, а второй – другой? Не понимаю этого, - цитирует слова специалиста Rusfootball.info.

Напомним, что товарищеский матч со сборной Кубы состоится в понедельник, двадцатого ноября.