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​Деменко верит в победу «Краснодара» над «Зенитом»

09 Ноября 2023 • 00:03 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
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11.11 19:30

В центральном матче пятнадцатого тура российского чемпионата РПЛ сойдутся действующий чемпион, питерский «Зенит» - и действующий лидер турнирной таблицы, «Краснодар». Бывший футболист «быков» Максим Деменко считает, что у «Краснодара» есть шанс продлить свою беспроигрышную серию - команда еще не проигрывала в нынешнем сезоне.

- У «Краснодара» есть свой стиль игры. Также Владимир Ивич добавил дисциплины в команду, поэтому они играют немного на результат. Краснодарский клуб может обыграть «Зенит», - цитирует слова Деменко Betonmobile.ru.

Команды сыграют между собой в субботу, одиннадцатого ноября.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар

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