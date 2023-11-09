​Деменко верит в победу «Краснодара» над «Зенитом»

В центральном матче пятнадцатого тура российского чемпионата РПЛ сойдутся действующий чемпион, питерский «Зенит» - и действующий лидер турнирной таблицы, «Краснодар». Бывший футболист «быков» Максим Деменко считает, что у «Краснодара» есть шанс продлить свою беспроигрышную серию - команда еще не проигрывала в нынешнем сезоне.

- У «Краснодара» есть свой стиль игры. Также Владимир Ивич добавил дисциплины в команду, поэтому они играют немного на результат. Краснодарский клуб может обыграть «Зенит», - цитирует слова Деменко Betonmobile.ru.

Команды сыграют между собой в субботу, одиннадцатого ноября.