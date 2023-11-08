​Спортивный директор «Локомотива» прокомментировал слухи о возможном возвращении Миранчука

Выступающий в Италии полузащитник Алексей Миранчук может вернуться в российский чемпионат, слухи об этом появились в среду. Журналисты обратились за комментарием к спортивному директору московского «Локомотива» Дмитрию Ульянову - по появившимся сведениям, именно этот клуб заинтересован в возвращении Миранчука. Ульянов прокомментировал слухи следующим образом:

- Говорить об этом преждевременно, — цитирует слова Ульянова издание «Спорт-Экспресс».

В следующем, пятнадцатом туре российского чемпионата московский «Локомотив» сыграет с грозненским «Ахматом».