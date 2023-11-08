Захарян вышел на замену в Лиге чемпионов, его клуб принимает «Бенфику»

Прямо сейчас российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян вышел на игру Лиги чемпионов против «Бенфики». Матч в эти минуты проходит в Сан-Себастьяне, испанский клуб уверенно ведёт – 3:1.

Арсен вышел на поле на 78-й минуте матча, на скамейку отправился его отличившийся голом партнёр по команде Андер Барренечеа.

Отметим, что дебютная игра Захаряна в самом престижном еврокубке состоялась пару недель назад - тогда Арсен в гостевом матче против «Бенфики» также вышел на концовку игры во втором тайме.

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