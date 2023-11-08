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Деограсия отреагировал на возможный уход Веры и Воробьёва

08 Ноября 2023 • 21:43 Комментировать
Динамо Москва
...
Оренбург
12.11 16:30

Уже этой зимой «Оренбург» может лишиться двоих своих игроков – полузащитника Лукаса Веры и форварда Дмитрия Воробьёва. Главный тренер уральцев Давид Деограсия высказался о возможном расставании с футболистами.

«Это решение клуба. Мы примем то, что клуб посчитает нужным», - кратко отреагировал на новость Деограсия «Матч ТВ».

Напомним, ранее сообщалось, что Вера близок к уходу в столичный «Локомотив». А Воробьёвым интересуется другой московский топ-клуб – «Динамо».

На данный момент оренбуржцы с 12 баллами идут на 13-й строчке турнирной таблицы Премьер-лиги. Позади - 14 туров первенства.

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Евро-Футбол.Ру,
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