Бояринцев: «Краснодар» заслуженно идёт на первом месте»

Российский тренер Денис Бояринцев оценил результаты «Краснодара» в текущем сезоне чемпионата России.

«По своей игре «Краснодар» абсолютно заслуженно идет на первом месте. Если краснодарцы продолжат в том же духе, думаю, они должны попортить нервы «Зениту», — приводит слова Бояринцева «Матч ТВ».

По мнению специалиста, шансы команд в предстоящем очном противостоянии являются равными, поэтому сложно предсказать победителя.

Встреча заключительного тура первого круга РПЛ «Зенит» - «Краснодар» запланирована на субботу, 11 ноября. Арбитр должен дать свисток о старте поединка в 19:30 по столичному времени.