Деменко уверен, что «Краснодар» не потеряет лидерство в РПЛ после матча с «Зенитом»

Экс-игрок сборной России Максим Деменко высказался о перспективах «Краснодара» в борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Многие думают, что «Краснодар» потеряет первое место уже после ближайшего тура, а к зиме — тем более? Люди ошибаются. «Краснодар» неплохо выглядит», — приводит слова Деменко Legalbet.

Как считает эксперт, если «быкам» удастся успешно сыграть с «Зенитом», то их уровень мотивации поднимется еще больше, но вот проигрыш станет обидным, ведь «Краснодар» имел отрыв от «сине-бело-голубых» в восемь очков.

Матч 15-го тура РПЛ «Зенит» - «Краснодар» состоится 11 ноября. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

На данный момент подопечные Владимира Ивича лидируют в РПЛ, опережая «Зенит» на два балла.