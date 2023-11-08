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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Тарханову не по душе идея проведения хоккейного матча на «Открытие арене»

08 Ноября 2023 • 21:14 Комментировать

В российском спортивном сообществе осуждается идея проведения матча хоккейного чемпионата КХЛ в январе на «Открытие Арене». Бывший наставник московского «Спартака» Александр Тарханов прокомментировал идею. Он считает ее не совсем удачной, опасаясь, что всерьез может пострадать газон футбольного стадиона.

- Да ну? Это поле надо заливать, получается и делать какую-то подушку, чтобы поле сохранить. Я не одобряю это. Да, интересно, в НХЛ проводится подобное, - заявил Тарханов, слова которого цитирует Vprognoze.ru.

В предстоящие выходные в российском футболе состоится матч пятнадцатого тура чемпионата РПЛ.


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