Как в старые добрые: Появился предварительный список игроков на матч легенд «Локомотива» и ЦСКА

Стал известен предварительный список игроков на матч легенд «Локомотива» и ЦСКА. Поделился им в своём телеграм-канале Дмитрий Клипин.

«Локомотив»: Нигматуллин, Сычев, Билялетдинов, Дроздов, Сенников, Родолфо, Смертин, Хохлов, Харлачев.

ЦСКА: Крамаренко, Алдонин, Гонсалес, Гусев, Кириченко, Лайзанс, Красич, Рахимич.

Как отмечает источник, список неполный и со временем будет пополняться, так как некоторым экс-игрокам «Локо» и ЦСКА, в частности Жо и Дуду, нужно решать визовые вопросы. С большой долей вероятности в состав «Локомотива» войдёт Руслан Пименов.

Напомним, что игра легенд двух столичных клубов состоится 19 ноября, это воскресенье. Местом встречи станет «РЖД Арена» в московском Черкизово.