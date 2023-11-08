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Балахнин: «У Левандовски какие-то проблемы, давно не забивает»

08 Ноября 2023 • 20:54 Комментировать
Шахтёр Донецк
1:0
Барселона

Каталонская «Барселона» неудачно выступила в матче четвертого тура группового раунда украинскому «Шахтеру», это было первое поражение команды Хави Эрнандеса в нынешнем сезоне самого престижного клубного турнира футбольной Европы. Бывший тренер российской сборной Сергей Балахнин не считает поражение случайным, по его словам, в cтане «Барселоны» назрел очередной кризис.

- У Левандовски точно какие-то проблемы, потому что он давно не забивает. Да и вообще, в любом случае, если говорить об уровне «Барселоны», то какие-то нестыковки в команде есть. Но что-то не так, наверное, это к Хави вопросы, - цитирует слова Балахнин, цитируемый Vprognoze.ru.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сергей Балахнин

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