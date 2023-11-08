Мендес признался, что скучает по Медине и Карраскалю

Защитник московского ЦСКА Виктор Мендес признался, что скучает по своим латиноамериканским друзьям, бывшим игрокам «армейцев» Хесусу Медине и Хорхе Карраскалю. Парагваец и колумбиец обрели себе летом новые клубы – столичные «Спартак» и «Динамо» соответственно.

«Разделять с ними работу изо дня в день было по-особенному. Они очень хорошие, прекрасные футболисты. Мы говорили на одном языке, благодаря им мне было легче адаптироваться в ЦСКА», - говорит Мендес для Metaratings.

Напомним, что Мендес является чилийцем и прекрасно коммуницирует с Мединой и Карраскалем на испанском языке.