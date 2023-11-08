Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Отец Кокшарова: «Кордоба поддерживает моего сына и помогает ему»

08 Ноября 2023 • 20:33 Комментировать

Молодому форварду «Краснодара» Александру Кокшарову всего 18 лет, а на прошлой неделе он уже оформил дубль. Да не просто дубль, а дубль в ворота столичного «Спартака». Его отец Эдуард Кокшаров рассказал, что его сына поддерживает один из лучших нападающих РПЛ, центрфорвард «быков» Джон Кордоба.

«У них очень хорошие отношения. Джон ему очень много подсказывает, помогает. Мне очень нравится, что Саша находится в таком коллективе, в команде здоровая атмосфера и обстановка», - говорит Эдуард для Metaratings.

Отметим, что всего у 18-летнего воспитанника «быков» четыре гола в 15 матчах за клуб.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Джон Кордоба Александр Кокшаров Эдуард Кокшаров ещё теги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Ноября
21:20 · Россия. Премьер-лига
Деменко уверен, что «Краснодар» не потеряет лидерство в РПЛ после матча с «Зенитом»
21:14 · Россия. Премьер-лига
​Тарханову не по душе идея проведения хоккейного матча на «Открытие арене»
20:58 · Россия. Премьер-лига
Как в старые добрые: Появился предварительный список игроков на матч легенд «Локомотива» и ЦСКА
20:54 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «У Левандовски какие-то проблемы, давно не забивает»
20:37 · Россия. Премьер-лига
Мендес признался, что скучает по Медине и Карраскалю
20:33 · Россия. Премьер-лига
Отец Кокшарова: «Кордоба поддерживает моего сына и помогает ему»
20:16 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов – Алексею Миранчуку: «Вернуться в Россию проще простого»
19:59 · Россия. Премьер-лига
Погребняк: «Спартак» не сможет побороться за чемпионство
19:59 · Россия. Премьер-лига
Захарян начнёт игру с «Бенфикой» на скамейке
19:52 · Россия. Премьер-лига
Погребняк рассказал, почему не пошёл учиться на тренера
19:41 · Россия. Мелбет-Первая лига
Горлов — главный тренер «Торпедо» официально
19:25 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» рассказали, что Стаматов даже не понял, когда сломал ногу
19:12 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Рубина» признался, что внутри команды спало давление
19:10 · Россия. Премьер-лига
Жуков рассказал, от чего зависит будущее Абаскаля в «Спартаке»
19:06 · Россия. Премьер-лига
Новая арена «Факела» будет готова к маю
Все новости
Рекомендуем