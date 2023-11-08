Отец Кокшарова: «Кордоба поддерживает моего сына и помогает ему»

Молодому форварду «Краснодара» Александру Кокшарову всего 18 лет, а на прошлой неделе он уже оформил дубль. Да не просто дубль, а дубль в ворота столичного «Спартака». Его отец Эдуард Кокшаров рассказал, что его сына поддерживает один из лучших нападающих РПЛ, центрфорвард «быков» Джон Кордоба.

«У них очень хорошие отношения. Джон ему очень много подсказывает, помогает. Мне очень нравится, что Саша находится в таком коллективе, в команде здоровая атмосфера и обстановка», - говорит Эдуард для Metaratings.

Отметим, что всего у 18-летнего воспитанника «быков» четыре гола в 15 матчах за клуб.