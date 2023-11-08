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Агент Сафонов – Алексею Миранчуку: «Вернуться в Россию проще простого»

08 Ноября 2023 • 20:16 Комментировать

Российский агент Алексей Сафонов тонко намекнул полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку, что вернуться в Россию он всегда может и здесь его примут с распростёртыми объятьями. Однако это решение будет не самым успешным для него.

«Если уж почувствовал вкус европейского футбола - то надо пробовать себя там. Вернуться – самый простой вариант, но, если на первом месте футбол - так делать не стоит», - говорит Сафонов для «РИА Новости».

Миранчуку 28 лет, нынешний сезон Алексей проводит в «Аталанте», однако за бергамасков он почти не играет. Соответственно и голевых действий у россиянина ноль. Его контракт с «Аталантой» действует до конца сезона.

Московский топ-клуб хочет арендовать Алексея Миранчука

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Евро-Футбол.Ру,
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