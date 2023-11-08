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Погребняк: «Спартак» не сможет побороться за чемпионство

08 Ноября 2023 • 19:59 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
12.11 19:30

Экс-игрок санкт-петербургского «Зенита» Павел Погребняк высказался о перспективах московского «Спартака» в текущем розыгрыше РПЛ.

«Поборется ли «Спартак» за титул? Не сможет — очень большой очковый отрыв. Побороться за чемпионство точно не смогут, в тройку, может быть, — да», — приводит слова Погребняка портал «РБ Спорт».

После 14 туров столичный коллектив занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 21 зачетный балл.

12 ноября подопечные Абаскаля будут принимать «Ростов». Игра 15-го тура должна будет стартовать в 19:30 по московскому времени.

 

 

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Павел Погребняк

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