Погребняк: «Спартак» не сможет побороться за чемпионство

Экс-игрок санкт-петербургского «Зенита» Павел Погребняк высказался о перспективах московского «Спартака» в текущем розыгрыше РПЛ.

«Поборется ли «Спартак» за титул? Не сможет — очень большой очковый отрыв. Побороться за чемпионство точно не смогут, в тройку, может быть, — да», — приводит слова Погребняка портал «РБ Спорт».

После 14 туров столичный коллектив занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 21 зачетный балл.

12 ноября подопечные Абаскаля будут принимать «Ростов». Игра 15-го тура должна будет стартовать в 19:30 по московскому времени.